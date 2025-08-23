Fidan Gül, Cezaevinde Evlendi

FİDAN GÜL’ÜN CEZAEVİNDEN EVLENMESİ

Tutuklu bulunan eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, cezaevinde evlenme kararı aldı. Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve irtikap soruşturmaları çerçevesinde, Beylikdüzü’ndeki evinde gözaltına alınan Gül, cezaevindeyken dünya evine girdi. Gül, gözaltına alındığı gün evin kapısını açan diğer Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç ile nikah kıydı.

GÖZALTI SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Nisan ayında gerçekleştirilen yolsuzluk ve irtikap soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan Fidan Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığa ifade verdikten sonra, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Gül, cezaevine gönderildi. Gül’ün evinde yapılan gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde, polislere kapıyı Bilgehan Murat Miniç açmış ve bu süreçte Gül’ün evinden 1 milyon lira ele geçirilmiştir.

PARA İFADESİ VE BİLGİLER

Fidan Gül, emniyet ifadesinde ele geçirilen paraların 59 bin lira, 20 bin 678 dolar ve 170 euro gibi kısmının Bilgehan Murat Miniç’e ait olduğunu belirtti. “Bilgehan Murat Miniç isimli şahıs gözaltına alınacağımı söylemem üzerine yanıma gelmiştir. Nereden öğrendiğimi kimseyi zor durumda bırakmamak için söylemek istemiyorum. Ev adresimde bulunan Murat beye ait para, kendi özel hayatımla ilgili bir konu olduğu için cevap verememekteyim,” şeklinde ifade verdi.