Fidan: Güven İçin Her İki Ülkeye Teşekkür Ediyorum

TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA ÜÇLÜ TOPLANTISI’NIN ÖNEMİ

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeyi amaçlayan ve Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı’na dair paylaşımda bulundu. “Tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir” diyen Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. Fidan, “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” şeklinde ifade etti. Ayrıca, tarafların insani takas başlığında, yeni kategoriler ve daha yüksek sayıda mübadele konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Fidan, toplantıda tarafların ateşkes ve barış konusundaki perspektiflerini yansıtan muhtıraları değiş tokuş ettiklerini ve bu metinler üzerinde gelecek günlerde teknik düzeyde çalışmaları başlatmayı uygun bulduklarını kaydetti. Ayrıca, liderler düzeyinde bir görüşme için zemin hazırlıklarının sürdüğünü de aktardı. Fidan, “Liderlerimizin ortak iradeleri doğrultusunda şekillenen müzakerelerde, savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir. Bu tarihi süreçte, Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye tekrar teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerde Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını duyurdu. Rus basını, Rusya’nın İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna’ya sunduğu memorandumda ateşkes için iki seçenek sunduğunu bildirdi. Üç yılın ardından tarafları aynı masada buluşturmayı başaran Türkiye, 2022’nin Şubat ayındaki kanlı savaşın hemen ardından iki ülkeyi hem Antalya hem de İstanbul’da bir araya getirmişti.

Mayıs 2025’te İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin tekrar bir araya gelmesi sağlandı. İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde 16 Mayıs’ta yapılan müzakerelerde iki taraf “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. Olası ateşkese yönelik görüşler ayrıntılı olarak sunuldu ve müzakerelerin devam etmesi için mutabık kalındı. İki ülke, İstanbul’da anlaşmaya vardıkları esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığını duyurdu.