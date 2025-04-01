Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Fransa ziyareti, 2 Nisan’da gerçekleşecek. Bu uzun süredir gündemde olan ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında artan telefon trafiğinin ardından gündeme geliyor. Ziyarette Suriye ve Ukrayna gibi önemli dış politika meselelerinin yanı sıra, Türkiye’deki Fransız okullarının durumu ve iki ülke arasındaki sorunlar da masaya yatırılacak. Fidan’ın ziyareti, Türkiye-Fransa ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağını belirlemesi açısından dikkat çekiyor. Aynı zamanda, Fidan’ın ziyareti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve Fransa’daki aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı gelişmelerinin yaşandığı bir döneme denk geliyor.

FRANSA İLE GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Paris’te Avrupa’dan sorumlu Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüşeceğini bildiriyor. Türkiye ve Fransa, Afrika, Kafkasya, Rusya ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz gerilimleri gibi konularda farklı pozisyona sahipler. Fransa, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan ile birlikte hareket etmeyi tercih etti. Ancak, Kasım 2024 seçimlerinde Donald Trump’ın kazanma olasılığı ve 20 Ocak 2025 itibarıyla küresel sistemde yaşanan büyük değişimler, Ankara ve Paris arasındaki yeni diyaloğun tesis edilmesine yol açtı. Erdoğan ve Macron, 7 Kasım’da Macaristan’da gerçekleştirdikleri yüz yüze toplantının ardından 4 kez telefon görüşmesi yaptı ve son görüşme 31 Mart günü oldu.

İKİLİ İLİŞKİLERDE YENİ BİR DÖNEM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 27 Mart’ta Paris’te gerçekleşen Ukrayna zirvesine katıldı. Aynı zamanda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret etme olasılığı da görüşmelerde gündeme geliyor. Yapılan değerlendirmelere göre, uzun yıllar sonra gerçekleşecek bir üst düzey ziyaretin ikili ilişkilere önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Ancak İmamoğlu’nun tutuklanması, bu ziyaretin yakın zamanda gerçekleşme ihtimalini azaltıyor. Macron, bu durumu eleştirerek Avrupa’nın “istikrarlı” bir Türkiye ile işbirliği yapmak istediğini ifade etti ve Türkiye bu açıklamaya yanıt vermemeyi tercih etti.

EĞİTİM VE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen’in adaylığı ile ilgili de önemli bir mahkeme kararı gündemde. 2027 seçimlerinin önde gelen adaylarından Le Pen, AB fonlarını usulsüz kullanmaktan mahkum oldu. Diplomasinin detaylarına göre, Fidan’ın görüşmelerinde kültür ve turizm konularının yanı sıra, eğitim alanında ortaklık geliştirilmesi konuşulacak. Türkiye ve Fransa, 2023 sonundan itibaren eğitim konusundaki sorunların aşılması için müzakereler yürütüyor. Türk Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’deki Fransız okullarını meşru kabul etmek şartıyla, Fransa’da Türk okullarının açılması için karşılıklılık esasına dayalı bir talep ortaya koyuyor.

ULUSLARARASI GÜVENLİK MESELELERİ

Fidan’ın ziyareti, Türkiye’nin NATO’nun önemli bir askeri gücü olarak yeni jeopolitik sistemdeki rolünü tartışmak adına da önemli. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Avrupa’nın kendi güvenlik mimarisini oluşturma konularında, Türkiye’nin bu süreçlerde ne gibi katkılar sağlayacağı ele alınacak. Fidan, İran-Paris görüşmelerinde Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki kritik rolünü vurgulaması ve güvenlik mimarisi konusundaki eşgüdümün artırılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor. Türkiye’nin AB’nin savunma sanayi ve güvenlik konusundaki platformlardan dışlanması da görüşmelerin önemli konularından biri olacak.

SURİYE VE BÖLGESEL GÜVENLİK

Fidan ve Barrot görüşmesinde bir diğer önemli konu da Suriye olacak. Türkiye ve Fransa, Esad sonrası dönemde, Şam yönetimine destek sağlıyor. Ancak, IŞİD’le mücadelede Türkiye ve Fransa arasında farklılıklar bulunuyor. Türkiye, YPG’yi terör örgütü olarak görüp kuzey Suriye’den tasfiyesini savunuyor. Fidan’ın ziyareti esnasında Suriye, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan dışişleri, savunma bakanları ve istihbarat yetkilileri tarafından IŞİD ile mücadele konusunu masaya yatıran bir mekanizma hakkında bilgi paylaşması ve Fransa’dan destek talep etmesi bekleniyor. Bu bağlamda, IŞİD ile mücadelenin ana hatlarını belirlemek amacıyla düzenlenecek toplantının detayları da görüşülecek.