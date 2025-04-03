Fidan, NATO’da Estonyalı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi. Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de çeşitli temaslarını sürdürüyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Kapsamında Görüşmeler

Bakan Fidan, NATO Karargahı’nda gerçekleştirilmekte olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile önemli bir görüşme yapıyor. Bu toplantılar, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları arasındaki iş birliğini güçlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor.