Fidan: PKK’ya Karşı Mücadele Önemli

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Fidan, TRT World yayınında kapsamlı açıklamalar yapıyor. Gündeminde terörle mücadele, sınır güvenliği, Rusya-Ukrayna gerilimi ve Gazze gibi önemli konular yer alıyor. Ayrıca yapay zeka ile ilgili de bilgiler veriyor. Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin zorlu sorunlar üzerinde çalışırken, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinin durdurulmasının öncelikler arasında olduğuna dikkat çekti. “Hem Suriye ve Türkiye’nin hem de Irak ve Kürtlerin çıkarları için PKK’dan kurtulmamız gerekiyor” diyen Fidan, PKK’nın çok amaçlı bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ

Fidan, “Sadece Türkiye’yi hedef almıyorlar. İran’ı hedef alıyorlar, Irak’ı hedef alıyorlar, Suriye’yi hedef alıyorlar. Bu nedenle, bu virüsten hep birlikte kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorum” diyerek, terör örgütü IŞİD’in yeniden dirilmesinin önlenmesi için bölge ülkelerinin bir platform oluşturmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin böyle bir platform kurulması konusundaki önerisini hatırlatan Fidan, mevcut uluslararası sistemin sorgulanması gerektiğini savundu.

AVRUPA’DAKİ ENDİŞELER

Avrupalı aktörlerin yeni gerçekler konusunda kaygılı olduğunu belirten Fidan, bu durumun geçici olduğunu umduklarını söyledi. Eğer böyle olmasa, alternatiflerin ve önemli konuların tartışılmaya başladığını ifade etti. “Yeni bir güvenlik yapısı nasıl oluşturulabilir? Yeni bir ekonomik yapı ile nasıl ilerlenebilir? Avrupa’nın ABD’ye bağımlılığı nasıl azaltılabilir?” gibi soruların gündeme geldiğini vurgulayan Fidan, bu sürecin tüm dünya için bir uyanış çağrısı olduğunu dile getirdi.

UKRAYNA GERİLİMİ

Fidan, Trump’ın Rusya-Ukrayna geriliminde “derhal ateşkes” talep ettiğini hatırlatırken, olası bir barış planının zor ama denemeye değer olduğunu belirtti. “Türkiye, Ukrayna’da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna’nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin ateşkes görüşmelerinde yer almayı teklif ettiğini ifade eden Fidan, “Avrupalılar bazen aynı olgun davranışı göstermiyor. Türkiye’nin masada olması gerektiğini söylemeyi ihmal ediyorlar” diye ekledi.

YAPAY ZEKAYA VERİLEN ÖNEM

Fidan, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki durumunu değerlendirirken, “Hükümet olarak farkındalığımız çok yüksek. Yapay zekanın yararları konusunda çok bilinçliyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda ilgili bakanlıklara yoğun çalışma talimatı verdiğini belirten Fidan, “Savunma sanayi üssümüzden başlayarak diğer dijital şirketlere kadar yerli şirketlerimizin yanı sıra diğer ülkeler ve yabancı şirketlerle işbirliği ve ortak girişim üzerinde çalışmaya açığız” şeklinde konuştu.