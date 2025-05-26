Fidan, Putin ile görüşmesini sürdürüyor

TÜRKİYE BARIŞ DİPLOMASİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona ermesi amacıyla Rusya’daki temaslarına devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Görüşme, 19.30 sularında başladı ve halen devam ediyor.

PESKOV AÇIKLAMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Moskova’daki görüşmelerin ana gündeminin ikili ilişkiler olacağını ancak Ukrayna meselesinin de gündeme geleceğini belirtti. Hakan Fidan’ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüşecek. Ayrıca, Fidan’ın Savunma Bakanı Andrey Belousov da dahil olmak üzere diğer üst düzey Rus yetkililerle ikili görüşmeler yapması planlanıyor. Bakan Fidan’ın, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkilerini ayrıntılı olarak ele alması; ticaret, enerji ve turizm gibi önemli işbirliği alanlarındaki mevcut durumu değerlendirmesi bekleniyor.

Fidan’ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklediği görüşmelerde, son dönemde yaşanan kritik gelişmelerin sürecin bu yönde ilerlemesini memnuniyetle karşılayacağı öngörülüyor. Bunun yanında, Fidan’ın görüşmelerde daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü kapsamında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, ayrıca Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

FİDAN, PUTİN’İN DANIŞMANIYLA DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Fidan’ın 16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da bir araya geldiğini açıkladı. Paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova’da görüştü” ifadesi yer aldı.