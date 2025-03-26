Haberler

Fidan, Washington’da SETA Toplantısına Katıldı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN ABD’DE SETA TOPLANTISINDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Başkent Washington DC’de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. Bu toplantı, uluslararası ilişkiler üzerine önemli tartışmaların yapıldığı bir platform olarak biliniyor.

TOPLANTININ ÖNEMİ VE KATILIMCI PROFİLİ

Bakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, çeşitli konuların yanı sıra Türkiye’nin dış politikası ve ABD ile olan ilişkileri üzerinde duruluyor. Uzmanların ve diplomatların katıldığı bu tür toplantılar, önemli fikir alışverişlerine olanak tanıyor ve stratejik iş birliklerini güçlendiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sibel Suiçmez Kimdir Ve Kaç Yaşında?

Siyaset yorumlarıyla öne çıkan Sibel Suiçmez, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Yaşı, memleketi ve yaşamı hakkında detaylar araştırılıyor.
Haberler

Abdülhamit Han Camii’nde Kadir Gecesi Coşkusu

Kahramanmaraş'taki Abdülhamit Han Camii'nde Kadir Gecesi'nde düzenlenen ibadete yaklaşık 25 bin kişi katıldı; teravih namazları kılınıp dualar edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.