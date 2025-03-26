Fidan, Washington’da SETA Toplantısına Katıldı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN ABD’DE SETA TOPLANTISINDA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Başkent Washington DC’de SETA Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. Bu toplantı, uluslararası ilişkiler üzerine önemli tartışmaların yapıldığı bir platform olarak biliniyor.

TOPLANTININ ÖNEMİ VE KATILIMCI PROFİLİ

Bakan Fidan’ın katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, çeşitli konuların yanı sıra Türkiye’nin dış politikası ve ABD ile olan ilişkileri üzerinde duruluyor. Uzmanların ve diplomatların katıldığı bu tür toplantılar, önemli fikir alışverişlerine olanak tanıyor ve stratejik iş birliklerini güçlendiriyor.