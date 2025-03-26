Fidan, Washington’da Suriye-Amerikan Temsilcileriyle Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD Ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Washington’da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul ediyor. Bakan Fidan, iki günlük bu ziyareti boyunca diplomatik temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Diplomatik Temasların Devamı

Fidan, Washington’da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri ile bir araya gelerek, önemli konular üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, Türkiye’nin ABD ile olan ilişkilerini güçlendirme ve Suriye meseleyi üzerine odaklanma temeli oluşturuyor.