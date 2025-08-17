“Fields Of Gold” Şarkısını Sting Seslendirdi

FİELDS OF GOLD ŞARKISINI KİM SSESLEDİ?

Müzikseverler arasında sıkça araştırılan konulardan biri “Fields of Gold” şarkısını kimin seslendirdiği oldu. Özellikle “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında bu sorunun sorulması, birçok kişinin bu konuya olan ilgisini artırdı. Dünyaca ünlü olan bu parça, romantik sözleri ve etkileyici melodisiyle uzun yıllardır dinleyicilerin tercihlerinden biri haline geldi. Peki, ‘Fields of Gold’ parçasının seslendiren sanatçısı kim?

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Şıklar arasında a) Sting, b) c) d) olarak sıralanan seçeneklerde doğru cevap a) Sting olarak belirlenmiştir. “Fields of Gold” adlı eser, İngiliz sanatçı Sting tarafından seslendirilmiştir.