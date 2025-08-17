Haberler

“Fields Of Gold” Şarkısını Sting Seslendirdi

FİELDS OF GOLD ŞARKISINI KİM SSESLEDİ?

Müzikseverler arasında sıkça araştırılan konulardan biri “Fields of Gold” şarkısını kimin seslendirdiği oldu. Özellikle “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasında bu sorunun sorulması, birçok kişinin bu konuya olan ilgisini artırdı. Dünyaca ünlü olan bu parça, romantik sözleri ve etkileyici melodisiyle uzun yıllardır dinleyicilerin tercihlerinden biri haline geldi. Peki, ‘Fields of Gold’ parçasının seslendiren sanatçısı kim?

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Şıklar arasında a) Sting, b) c) d) olarak sıralanan seçeneklerde doğru cevap a) Sting olarak belirlenmiştir. “Fields of Gold” adlı eser, İngiliz sanatçı Sting tarafından seslendirilmiştir.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.