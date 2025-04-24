Fieps Avrupa Kongresi Antalya’da Başladı

ANTALYA’DA BAŞLAYAN KONGRE

Bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Federasyonu (FIEPS) Avrupa Kongresi, Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir otelde başladı. ABD, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere toplamda 42 ülkeden 200’ün üzerinde katılımcı bu kongrede yer alıyor. Kongre Başkanı ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, organizasyonun Antalya’da düzenlendiğini belirtti. Türkiye, bugüne kadar ilk kez bu kongreye ev sahipliği yapıyor.

KONGRENİN GÜCÜ VE HEDİFİ

Şahin, “Her yıl Avrupa’nın başka bir kentinde bu organizasyon düzenleniyor. Bizim organizasyonumuzda bugüne kadar görülmemiş bir kalabalık ve farklı ülkelerden katılımcı var” diyerek bu yılki katılımcı sayısının önemine dikkat çekti. Sağlıklı bireylerin sağlıklı toplumlar için önemli olduğunu vurgulayan Şahin, birçok ülkeden uzmanın burada bir araya geldiğini söyledi. Memleketinde düzenlenmenin gurur verici olduğunu ifade eden Şahin, “Kültürümüzü ve başarılarımızı yabancı konuklarımıza bu şekilde göstermiş oluyoruz” şeklinde konuştu. Bu sene “Geleceğin beden eğitimini güçlendirmek” sloganıyla kongrenin yapıldığını ifade eden Şahin, gelecek nesillere beden eğitimi ve sporun önemini aktararak onları daha güçlü ve sağlıklı bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA YENİLİKLER

Prof. Dr. Fatma Neşe Şahin, güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarının, ülkelerin beden ve spor programlarını yenileyebileceğini dile getirdi. FIEPS Avrupa Başkanı Dario Novak, beden eğitimi ve spor eğitimi alanındaki en eski federasyon olduklarını belirtirken, bu yıl federasyonun 100. yılını kutladıklarını aktardı. Novak, “Beden eğitimi ve sporu teşvik etme konusunda gerçekten uzun bir geleneğe sahibiz. Temel olarak, FIEPS Avrupa, beden ve spor eğitimi alanındaki en büyük ve en eski dernek” ifadelerini kullandı.

Kongre, 27 Nisan’da sona erecek.