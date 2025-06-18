FIFA 2025 Kulüpler Kupası TRT 1’de

FIFA KULÜPLER KUPASI MAÇI VE AMRABAT HAKKINDA BILGILER

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. Manchester City ile Wydad arasındaki heyecan dolu karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da canlı olarak yayınlanacak. Futbol tutkunları bu maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek. Wydad’da oynayan Amrabat ile Galatasaray’da forma giyen Amrabat aynı kişi mi? Wydad’daki Amrabat, Galatasaray’da oynayan Nordin Amrabat’tır.

AMRABAT’IN FUTBOL KARİYERİ

Noureddine Amrabat, 31 Mart 1987’de Hollanda’nın Naarden kentinde doğdu. Futbola başladığı yer, doğduğu şehrin takımlarından biri olan De Zuidvogels oldu. Bu takımda sergilediği performans ile Hollanda’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti ve Ajax’ın altyapısına transfer oldu. Ajax ile 3 yıl geçiren Amrabat, A takıma yükselememesi üzerine tekrar De Zuidvogels’a döndü. Burada fazla şans bulamayan oyuncu, teknik direktör Jurgen Kok ile birlikte gelişim göstermeye başladı. Kok, Amrabat’ı SV Huizen’ın A takımında değerlendiren ilk teknik direktördü. Genç oyuncu, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmayarak başarılı bir sezon geçirdi ve 2006-07 sezonu öncesinde Almere City’e transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFERİ VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Amrabat, Almere City ile oynadığı ikinci ligde 36 maça çıkarak 14 gol attı. Galatasaray ile de ilgilenildi ve görüşmelere başlandığı açıklandı; ancak kısa sürede bu transferin gerçekleşmediği bildirildi. 12 Temmuz 2012’de Galatasaray, Kayserispor ile anlaştığını duyurdu ve Amrabat için 8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Amrabat, 2007-2010 yılları arasında Hollanda U-21 takımında mücadele etti ve 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yer alan Hollanda olimpik millî takımının aday kadrosunda yer aldı ancak turnuvaya götürülmedi. 2009 yılında Hollanda A2’ye çağrıldı ve burada bir maçta bir gol kaydetti.

Yetenekli futbolcu, 2010 yılından bu yana Fas millî futbol takımını temsil ediyor. Eski Galatasaray antrenörü Erik Gerets’in teknik direktör olmasıyla daha fazla forma şansı bulmaya başladı ve genelde sol kanatta oynadı. Oussama Assaidi ile birlikte takımın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Amrabat, Fas millî takımının formasını giyerken, ilk golünü 13 Kasım 2011’de Kamerun’a karşı kaydetti ve 2012 yılında Olimpiyat kadrosuna alındı.