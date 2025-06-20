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FIFA 2025 Kupası Maçları Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları T aşamasında sürüyor. Heyecan dolu karşılaşmalardan biri, Benfica ile Auckland City arasında gerçekleşecek. Bu müsabaka, 20 Haziran Cuma günü saat 19.00’da futbolseverlerle buluşacak.

KARŞILAŞMADA KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın 20 Haziran’daki Auckland City maçında ilk 11’de yer alıyor. Maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Orlando’daki Inter&Co Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Benfica’nın heyecan dolu bu mücadelesi, futbol tutkunları için unutulmaz anlar sunacak.

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