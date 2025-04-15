FIFA, 48 Takımını 64’e Çıkarmadı

2026 DÜNYA KUPASI İÇİN GERGİNLİK

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın birlikte hazırladığı 2026 Dünya Kupası için hazırlıklar sürerken, bir sonraki turnuva hakkında yeni bir plan gündeme geldi. FIFA, yıllardır 32 takım ile gerçekleştirilen Dünya Kupası’nın formatında değişim yaparak takım sayısını 48’e yükselttiğini duyurdu. Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL, bu sayının 2030’da daha da artırılmasını önerirken, bu öneriye ilk itiraz CONCACAF’tan geldi.

CONCACAF’DAN KESİK KIZILTI

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Victor Montagliani, ESPN’e verdiği demeçte, bu öneriyi desteklemediklerini bildirdi. Montagliani, “Dünya Kupası’nı 64 takıma çıkarmanın turnuvanın kendisi, futbolcular, milli takımlar ve kulüpler için doğru bir hareket olduğuna inanmıyorum. 48 takımlı Dünya Kupası’nı başlatmadık. Bu nedenle 64 takımlı turnuvanın masada olmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu. Eğer FIFA, Dünya Kupası’na katılan takım sayısını 48’den 64’e yükseltirse, maç sayısı önceki yılların iki katına çıkarak 128’e ulaşacak.

FIFA KONGRESİ’NDE DEĞERLENDİRİLECEK

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise, bu öneriyi “kötü bir fikir” olarak tanımlamıştı. CONMEBOL’un Dünya Kupası’nın 64 takıma çıkarılmasıyla ilgili önerisi, FIFA’nın 75. kez düzenleyeceği kongrede tartışılacak. Bu kongre, Paraguay’ın ev sahipliğinde 15 Mayıs’ta yapılacak.