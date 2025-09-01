Haberler

FIFA, Adana Demirspor Ve Yeni Malatyaspor’a Cezalar Verdi

ÖNEMLİ PUAN SİLME CEZALARI

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a FIFA’dan olumsuz bir haber geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ve TFF 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan gelen bilgilere göre, Adana Demirspor’a bir dosyada 6 puan, Yeni Malatyaspor’a ise iki dosyadan toplamda 12 puan tenzili cezası verildi.

DAHA ÖNCE VERİLEN CEZA

FIFA, daha önce Yeni Malatyaspor’a 12 puan silme cezası uygulamıştı. Bu ceza sonrası Yeni Malatyaspor’un mevcut puanı “-24” olarak güncellendi.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

