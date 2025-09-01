FIFA, Adana Demirspor Ve Yeni Malatyaspor’a Cezalar Verdi

ÖNEMLİ PUAN SİLME CEZALARI

Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a FIFA’dan olumsuz bir haber geldi. FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ve TFF 2. Lig takımı Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonundan gelen bilgilere göre, Adana Demirspor’a bir dosyada 6 puan, Yeni Malatyaspor’a ise iki dosyadan toplamda 12 puan tenzili cezası verildi.

DAHA ÖNCE VERİLEN CEZA

FIFA, daha önce Yeni Malatyaspor’a 12 puan silme cezası uygulamıştı. Bu ceza sonrası Yeni Malatyaspor’un mevcut puanı “-24” olarak güncellendi.