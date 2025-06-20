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FIFA D Grubu Maçında Flamengo, Chelsea’yi Yendi

FLAMENGO’NUN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu’nun ikinci haftasında Flamengo ile Chelsea karşılaştı. Maç sonunda Flamengo, Chelsea’yi 3-1’lik skorla mağlup etti. Chelsea, 13. dakikada Pedro Neto’nun golüyle öne geçerek devreyi 1-0 önde tamamladı.

FLAMENGO İKİNCİ YARIDA SAVAŞTI

İkinci yarida sahneye çıkan Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique’nin golüyle durumu 1-1’e getirdi. 65. dakikada Danilo’nun golüyle 2-1 öne geçen Flamengo, 83. dakikada Wallace’ın kaydettiği golle skoru 3-1’e taşıdı. Chelsea’de Nicolas Jackson, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Flamengo, puanını 6 yaparak gruptan çıkmayı garanti altına aldı. Chelsea ise 3 puanda kaldı. Flamengo, gruptaki bir sonraki maçında Los Angeles FC ile karşılaşacakken, Chelsea ES Tunis ile mücadele edecek.

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