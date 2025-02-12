FIFA’dan Önemli VAR Değişiklikleri Geliyor

IFAB’IN YENİ VAR TALEPLERİ

Uluslararası futbol kurallarını belirleyen IFAB, FIFA ile olan istişaresinde dikkate değer bir talepte bulundu. VAR sisteminin genişletilerek geliştirilmesi adına adımlar atan IFAB, teknolojinin saha içine daha fazla entegre edilmesi gerektiğini ifade etti ve FIFA’yı bu konuda ikna etti.

VAR’IN GÖREV ALANINI GENİŞLETMEK

Mevcut VAR sisteminde ikinci sarı karttan dolayı oyundan atılan oyunculara müdahale edilemiyordu. IFAB, bu uygulamanın değiştirilerek VAR’ın daha fazla rol alması ve uyarılarda bulunması gerektiği üzerinde FIFA ile mutabık kaldı. Ayrıca, köşe vuruşları konusunda da VAR’ın devreye girmesi önerildi. FIFA’nın bu konuyla ilgili olumlu geri dönüş yaptığı belirtilerek, 1 Mart’ta Zürih’te gerçekleşecek toplantı öncesinde sinyaller verildi.

FUTBOLDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

IFAB ve FIFA’nın bu görüşmelerinin ardından, futbol tutkunları arasında “maçlarda artık hakem olmayacak” yorumları yayılmaya başladı. Bu durum, futbolun geleceği üzerinde önemli tartışmalara yol açabiliyor.