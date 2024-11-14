FIFA’dan Yeni Sistem: FVS Geliyor

YENİ TEKNOLOJİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA

FIFA, futbolda ortaya çıkan adaletsiz ve hatalı kararların önüne geçmek amacıyla durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. VAR sistemi sonrasında, yeni bir teknoloji geliştirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda, FIFA’nın “Futbol Video Desteği” (FVS) adı verilen bir sistem geliştirme planları var. Modern futbolda, her geçen gün artan yanlış kararların ve haksızlıkların önlenmesi için yeni uygulamaların hayata geçirilmesi önem taşıyor. ESPN’de yayımlanan habere göre, FIFA, VAR’ın alternatifi olarak bu sistemi devreye sokmayı düşünüyor.

TEKNİK DİREKTÖRLER İTİRAZ HAKKINA SAHİP OLACAK

Yeni sistemde, teknik direktörler hakemin kararına itiraz edebilecek. Hakem, VAR’dan bir uyarı olmaksızın, yapılan itirazı dikkate alarak ilgili pozisyonu monitörden inceleme imkanına sahip olacak ve verdiği kararı tekrar değerlendirecek.

MAÇ BAŞINA İKİ İTİRAZ HAKKI

Sistem uygulamaya konulduğunda, teknik direktörler yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına, maç başına en az iki kez itiraz edebilecek. Bu yenilik, futbolun daha adil bir zeminde oynanmasını sağlama amacında.

İLK UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeni sistemin testleri, bu yaz Kolombiya’da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ile Ekim ayında gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’nda yapıldı. FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, bu süreçteki denemelere dair, “Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik.” şeklinde bir açıklamada bulundu.