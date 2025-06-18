FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI Maçına Geldi

MAÇIN DURUMU

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu’ndaki ilk mücadelede Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Real Madrid, ilk yarıda etkili bir performans sergileyemedi.

ARDA GÜLERİN PERFORMANSI

Milli oyuncumuz Arda Güler, maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarının başlangıcıyla birlikte Real Madrid, rakip kaleye yüklenmeye başladı. Vinicius Junior’un sol kanattan yaptığı ortada topa ilk kez dokunan Arda Güler’in şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyonun ardından 20 yaşındaki yıldız, Real Madridli taraftarlar tarafından alkışlandı.