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FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI Maçına Geldi

MAÇIN DURUMU

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu’ndaki ilk mücadelede Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Real Madrid, ilk yarıda etkili bir performans sergileyemedi.

ARDA GÜLERİN PERFORMANSI

Milli oyuncumuz Arda Güler, maçın ikinci yarısının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarının başlangıcıyla birlikte Real Madrid, rakip kaleye yüklenmeye başladı. Vinicius Junior’un sol kanattan yaptığı ortada topa ilk kez dokunan Arda Güler’in şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyonun ardından 20 yaşındaki yıldız, Real Madridli taraftarlar tarafından alkışlandı.

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Haberler

İstanbul Elektrik Kesintileri BEDAŞ Duyurdu

19 Haziran'da İstanbul'un Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi ilçelerinde gün boyunca elektrik kesintileri meydana gelecek. Elektrik kesintisinin detayları merak ediliyor.
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FIFA H Grubu Maçında Beraberlik

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu açılış mücadelesinde Real Madrid ve Al Hilal 1-1 berabere kaldı. Real Madrid, son dakikada penaltı atışını gole çeviremedi. Arda Güler, ikinci yarıda etkileyici bir performans sergiledi.

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