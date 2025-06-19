FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI’nda Arda Etkili Olmuştur

REAL MADRID AL HILAL İLE MAÇA ÇIKTI

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Real Madrid, gruptaki ilk maçında Al Hilal ile karşılaştı. Maçın ikinci yarısı başladığında, Real Madrid forması giymekte olan Arda Güler oyuna dahil oldu. İlk yarıda etkisiz kalan Real Madrid, Arda’nın oyuna girmesi ile birlikte rakip kaleye daha fazla tehdit oluşturdu.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI GÖZE ÇARPTI

20 yaşındaki yıldız oyuncu, bir şutu direkten dönerken hazırladığı iki pozisyonu ise takım arkadaşları değerlendiremedi. Arda Güler’in bu performansı, İspanyol spor yazarlarından tam not aldı. İspanya’dan AS gazetesi, Arda ile ilgili olarak, “Arda oyuna girdikten sonra Real Madrid hücumu daha da çeşitlendi. Rakip kalede baskı kuruldu ve tehlikeler yaratıldı. İlk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki oyun arasında kocaman fark vardı. Arda Güler bu sezon daha çok forma şansı bulacağını herkese gösterdi.” dedi.

MARCA’DAN ARDA’YA ÖVGÜ

Marca gazetesi ise Arda Güler hakkında, “Penaltının Federico Valverde yerine Modric ya da Arda tarafından kullanılması gerekiyordu. İkisi de o penaltıyı hak etmişti. Arda Güler oyuna girdiği andan itibaren farkını gösterdi ve tüm taraftarları ayağa kaldırdı.” ifadelerini kullandı.