FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI’nda Bayern Münih, Auckland’ı yendi

TARİHİ GALİBİYET

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu’nun ilk karşılaşmasında Bayern Münih, Auckland ile mücadele etti. TQL Stadyumu’nda gerçekleşen maçı Bayern Münih, 10-0’lık rekor bir skorla kazanmayı başardı. Maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Michael Olise, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı ve karşılaşma sonrasında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu.

ŞAŞIRTAN CEVAP

Bir gazetecinin, “Auckland City oyuncuları için üzüldünüz mü?” sorusuna Olise’nin verdiği “Hayır” yanıtı, başta soruyu soran gazeteci olmak üzere tüm spor camiasında şaşkınlık yarattı. Bayern Münih, bu tarihi galibiyetle turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. Grubun bir sonraki mücadelesinde Alman ekibi, Boca Juniors ile karşı karşıya gelecek.