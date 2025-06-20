FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI’nda Olay Yaşandı

FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI’NDA ŞAŞIRTAN ANLAR

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Auckland ile karşılaşan Benfica’da milli futbolcu Orkun Kökçü, dikkat çekici bir olay yaşadı. Orkun, takımının Auckland City ile gerçekleştirdiği maçta ilk 11’de yer aldı ve 61. dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLE DİYALOG

Değişiklik sonrasında Orkun’un teknik direktörü Bruno Lage’ye tepki göstermesi dikkat çekti. Lage, bu anlarda milli futbolcuya doğru sus işareti yaptı. Daha sonra oyuna giren Renato Sanches, 63. dakikada gol attı ve bu golün ardından kameralar yeniden Lage ile Orkun’a döndü. İkili, kenarda oldukça hararetli bir şekilde tartışmaya devam etti.