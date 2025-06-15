FIFA DÜNYA KULÜPLER KUPASI’ndaki Bayern Münih, Auckland’ı 10-0 yendi

MAÇIN DETAYLARI VE SONUCU

FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu’nun açılış maçında Bayern Münih ile Auckland, TQL Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçı 10-0 gibi tarihi bir skorla kazanmayı başardı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte hızlı bir oyun sergileyen Bayern, 6. ve 21. dakikalarda Kingsley Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20. ve 45+3’te Michael Olise ile 45. dakikada da Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Bayern Münih, 68. dakikada Jamal Musiala’nın golüyle farkı yediye çıkardı. Beş dakika sonra, Musiala ikinci kez sahneye çıkarak 73. dakikada penaltıdan skoru 8-0 yaptı. Genç yetenek, 84. dakikada attığı golle hat-trick yaparak durumu 9-0’a getirdi. Maçın son anlarında Thomas Müller, 89. dakikada bir gol daha atarak sonucu 10-0 olarak belirledi.

SPECIAL PERFORMANS VE İLGİ ODAKLARI

Galatasaray’ın eski oyuncusu ve transfer hedeflerinden olan Sacha Boey, 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Etkili oyunuyla öne çıkan Boey, maçın yıldızlarından biri oldu. Galatasaray’ın kadrosuna katmayı planladığı ancak FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda mücadele etmek için Bayern Münih’e dönen Leroy Sane ise bu karşılaşmada forma giyemedi. Bayern Münih, bu galibiyetle turnuvaya 3 puanla başlamış oldu ve bir sonraki maçında Boca Juniors ile karşılaşacak. Auckland ise Benfica ile mücadele edecek.