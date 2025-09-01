fifa dünya kupası elemesi heyecanı sürüyor

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİ HEYECANI

FIFA Dünya Kupası Elemeleri devam ederken, futbol tutkunları maçların hangi kanalda yayınlanacağını sorguluyor. Bu önemli karşılaşmalar, dünya çapında milyonlarca sporseverin dikkatini çekiyor ve yayın hakları oldukça büyük bir öneme sahip. FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçları TV8 ve EXXEN kanallarından izlenebilecek.

AVRUPA’DA MÜCADELE

Avrupa elemelerinde toplamda 54 ülke yarışacak. Eleme gruplarında 6’sı 5 takımlı, 6’sı ise 4 takımlı olmak üzere toplam 12 grup yer alıyor. Gruplar arasında şu takımlar bulunuyor: A Grubu’nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Almanya-İtalya kazananı, Slovakya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg; B Grubu’nda İsviçre, İsveç, Slovenya ve Kosova; C Grubu’nda Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Portekiz-Danimarka kaybedeni, Yunanistan, İskoçya ve Belarus; D Grubu’nda ise Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Fransa-Hırvatistan kazananı, Ukrayna, İzlanda ve Azerbaycan yer alıyor.

2026 DÜNYA KUPASI’NA YOLCULUK

Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan 16 ülke katılma hakkı elde edecek. Avrupa elemelerinde grup aşamasını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Son dört bilet ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek dört takımın katılımıyla gerçekleştirilecek play-off maçları ile belirlenecek.

MAÇ TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Avrupa elemeleri maç takvimi ise aşağıdaki gibidir:

1. maç haftası – 21-22 Mart

2. maç haftası – 24-25 Mart

3. maç haftası – 6-7 Haziran

4. maç haftası – 9-10 Haziran

5. maç haftası – 4-5-6 Eylül

6. maç haftası – 7-8-9 Eylül

7. maç haftası – 9-10-11 Ekim

8. maç haftası – 12-13-14 Ekim

9. maç haftası – 13-14-15 Kasım

10. maç haftası – 16-17-18 Kasım

Play-off maçları – 26 ve 31 Mart 2026