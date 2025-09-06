FIFA elemelerinde Portekiz, Ermenistan’ı yendi

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun açılış karşılaşmasında Ermenistan ile Portekiz arasında yoğun bir mücadele yaşandı. Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu müsabakada Portekiz, rakibini 5-0’lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Portekiz’in galibiyetine katkıda bulunan goller, Joao Felix’in 10. ve 61. dakikalarda, Cristiano Ronaldo’nun 21. ve 46. dakikalarda, ve Joao Cancelo’nun 32. dakikada kaydettiği gollerle geldi.

Portekiz’in başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada milli takım kariyerindeki 140. golünü atarak dikkat çekti. Aynı zamanda, profesyonel kariyerindeki toplam gol sayısı 942’ye ulaştı, bu da onu tarihin en başarılı oyuncularından biri haline getiriyor. Ronaldo’nun bu başarısı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

GÖZLER GELECEK MAÇLARDA

Ermenistan, grup aşamasının ikinci maçında kendi sahasında İrlanda ile karşılaşacak. Portekiz ise, güçlü rakibi Macaristan’a konuk olacak. Her iki takım için de bu karşılaşmalar önümüzdeki dönemde büyük önem arz ediyor.