FIFA F Grubu Maç Sonucu 0-0

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI F GRUBU MAÇI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda Borussia Dortmund ile Fluminense arasında yapılan ilk karşılaşma, New York’taki Metlife Stadyumu’nda gerçekleşti. Maç, 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

BORUSSİA DORTMUND VE FLUMNİNSE GRUBA PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund ve Fluminense, grup aşamasına 1 puanla başlamış oldu. Alman temsilcisi Dortmund, bir sonraki maçında Mamelodi ile mücadele edecek. Brezilyalı Fluminense ise Ulsan Hyundai ile karşılaşacak.