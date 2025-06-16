FIFA Futbol Zirvesi 2025, ABD’de

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ’NE KATILIM

ULUSLARASI Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından organize edilen FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, bu önemli etkinliğe katılmıştır. Miami’deki Grand Beach Hotel Surfside’da düzenlenen zirveye, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA’nın üst düzey yöneticileri ile üye ülke federasyon delegeleri katılım göstermiştir.

PROGRAMDA GÜNDEM MADDELERİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström’ün açılış konuşmalarını yaptığı zirvede, Türkiye Futbol Federasyonu’nu temsilen TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer almıştır. Kongrede, her üye federasyon ile altı konfederasyonun ihtiyaçları doğrultusunda küresel futbolun gelişimine yönelik en kapsamlı finansman ve destek imkanlarını sunan FIFA Forward programı üzerinde durulmuştur. Ayrıca, 2028 yılında toplam 19 kulübün dahil olacağı Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası ile alt yaş turnuvaları ve diğer organizasyonlar da ele alınmıştır.