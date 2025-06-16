FIFA Futbol Zirvesi 2025, ABD’de gerçekleşti

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ DÜZENLENDİ

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından organize edilen FIFA Futbol Yönetim Zirvesi 2025, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz’ın katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirildi. Miami’deki Grand Beach Hotel Surfside’da, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA’nın üst düzey yöneticileri, ayrıca üye ülke federasyon delegeleri bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu’nu temsil eden TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da bu önemli etkinlikte yer aldı.

KÜRESEL FUTBOLUN DESTEKLENMESİ VE GİZMETLERİ

Kongrenin açılış konuşmalarını FIFA Başkanı Gianni Infantino ve FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström gerçekleştirdi. Toplantıda, üye federasyonlar ve altı konfederasyonun ihtiyaçları doğrultusunda küresel futbolun gelişimi için bugüne kadar sunulan en kapsamlı finansman ve destek imkanlarını sağlayan FIFA Forward programı ele alındı. Ayrıca, 2028 yılında toplam 19 kulübün katılımıyla düzenlenmesi planlanan Kadınlar Kulüpler Dünya Kupası’nın yanı sıra alt yaş turnuvaları ve diğer organizasyonlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.