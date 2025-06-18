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FIFA G Grubu İlk Maçında City Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu açılış maçında Manchester City ile Wydad birbirine rakip oldu. Maç, Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleşti. Manchester City, sesi 2-0’lık skorla kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Takımın gollerini sırasıyla 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku attı.

Manchester City’de sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Manchester City, turnuvaya 3 puanla başlarken, Wydad puansız olarak turnuvaya devam ediyor. İlerleyen günlerde Manchester City, 23 Haziran’da Al Ain ile karşılaşacak, Wydad ise 22 Haziran’da Juventus ile mücadele edecek.

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