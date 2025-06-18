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FIFA G Grubu: Manchester City, Wydad’ı Yendi

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Manchester City, Wydad ile yüz yüze geldi. Lincoln Financial Field Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede Manchester City, rakibini 2-0’lık bir skorla mağlup etti. İki golü de atan isimler sırayla 2. dakikada Philip Foden ve 42. dakikada Jeremy Doku oldu.

KIRMIZI KART VE SONUÇ

Maçın ilerleyen dakikalarında Manchester City’den sağ bek oyuncusu Rico Lewis, 88. dakikada sert bir müdahaleyle oyundan atıldı. Bu sonuçla Manchester City, turnuvaya 3 puanla başlamış oldu, Wydad ise henüz puan almayı başaramadı. Önümüzdeki günlerde Manchester City, 23 Haziran’da Al Ain ile karşılaşacak. Wydad ise 22 Haziran’da Juventus ile mücadele edecek.

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