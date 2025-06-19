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FIFA H Grubu Maçında Beraberlik

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu açılış karşılaşmasında Real Madrid, Al Hilal ile karşılaştı. Hard Rock Stadyumu’nda yapılan bu çekişmeli mücadele, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Real Madrid, 34. dakikada Gonzalo’nun attığı golle öne geçerken, Al Hilal, 41. dakikada Ruben Neves’in penaltı atışıyla durumu eşitledi.

PENALTIDAN FIRSATLAR

Karşılaşmanın ilerleyen anlarında Real Madrid’de Fede Valverde, 90+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşuyla kaleci Bono’yu geçmeyi başaramadı. Türkiye’nin milli oyuncusu Arda Güler, ikinci yarının başında oyuna dahil olarak takıma katkı sağladı. Arda’nın şutu ise üst direkten döndü ve önemli bir fırsat kaçmış oldu.

Bu sonuçla, iki takım da 1 puan alarak gruptaki ilk maçlarını tamamladı. Real Madrid, gruptaki bir sonraki karşılaşmasında Pachuca ile mücadele edecekken, Al Hilal, Salzburg ile 3 puan alma hedefiyle sahaya çıkacak.

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