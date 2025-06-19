FIFA H Grubu Maçında Beraberlik Oldu

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ilk karşılaşmasında Real Madrid ile Al Hilal, Hard Rock Stadyumu’nda bir araya geldi. Maç, 1-1 eşitlikle tamamlandı. Real Madrid, 34. dakikada Gonzalo’nun attığı golle öne geçti. Al Hilal, 41. dakikada penaltıdan Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves ile eşitliği sağladı. İspanyol ekibinde, Fede Valverde’in 90+2. dakikada kullandığı penaltı vuruşu ise kaleci Bono tarafından kurtarıldı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Mücadelenin ikinci yarısının başında milli futbolcumuz Arda Güler oyuna dahil oldu. Arda, maçta etkili bir şut çekti ancak top üst direkten döndü. Bu durum, takımının galibiyet arayışında büyük bir fırsatın kaçmasına neden oldu.

GÜNDEMDEKİ SONUÇLAR

Bu sonuçla her iki takım, puan cetveline 1 puan ekledi. Real Madrid, H Grubu’ndaki bir sonraki maçında Pachuca ile karşılaşacak. Al Hilal ise Salzburg ile 3 puan mücadelesine girişecek.