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FIFA H Grubu Real Madrid – Al Hilal

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu’ndaki ilk mücadelede Real Madrid ile Al Hilal karşılaştı. İlk yarı, iki takımın da skora eşitlik sağladığı 1-1’lik sonuçla tamamlandı. Real Madrid, ilk yarıda yaşadığı etkisiz performansta beklenen oyunu ortaya koyamadı.

ARDA GÜLER İŞ BAŞINDA

Milli oyuncumuz Arda Güler, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarının başlangıcıyla birlikte İspanyol ekibi, rakip kaleye hızlı bir atak gerçekleştirdi. Vinicius Junior’un sol kanattan yaptığı ortada, topa ilk kez dokunan Arda Güler’in şutu, üst direğe çarparak geri döndü. Bu pozisyon sonrası Real Madrid taraftarları, 20 yaşındaki yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla alkışladı.

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