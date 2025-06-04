FIFA Hakem Atilla Karaoğlan Maç Yönetecek

HAKEM ATILLA KARAOĞLAN HAZIRLIK MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında gerçekleşecek hazırlık maçında görev alacak. TFF tarafından yapılan açıklamada, Atilla Karaoğlan’ın Macaristan – İsveç karşılaşmasını yöneteceği bilgisi verildi.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, 6 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da başlayacak. Karaoğlan’ın yanı sıra bu mücadelede yardımcılık görevini Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olarak belirlendi.

VAR GÖREVİNDE ONUR ÖZÜTOPRAK

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Ayrıca, yardımcı VAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.