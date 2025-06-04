Haberler

FIFA Hakem Atilla Karaoğlan Maç Yönetecek

HAKEM ATILLA KARAOĞLAN HAZIRLIK MAÇINI YÖNETECEK

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Macaristan ile İsveç arasında gerçekleşecek hazırlık maçında görev alacak. TFF tarafından yapılan açıklamada, Atilla Karaoğlan’ın Macaristan – İsveç karşılaşmasını yöneteceği bilgisi verildi.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, 6 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Budapeşte’deki Puskas Arena’da başlayacak. Karaoğlan’ın yanı sıra bu mücadelede yardımcılık görevini Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olarak belirlendi.

VAR GÖREVİNDE ONUR ÖZÜTOPRAK

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. Ayrıca, yardımcı VAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Kripto Para Birimi Bitcoin Daralıyor. Likit Arz Azalıyor, Fiyatlar Artıyor. Kurumsal Yatırımcılar Piyasaya Yöneliyor. ABD Ekonomik Belirsizlikler Yükseltiyor. Ethereum İlgi Gördü, Performansı Artıyor

Son 18 ayda Bitcoin'in likit arzı yüzde 30 azaldı. Kurumsal talep, rezerv ayarlamaları ve jeopolitik riskler nedeniyle analistler önemli bir fiyat artışı öngörüyor.
Haberler

TİP Başkanı Suçla Yoksulluk Eleştirisi Yaptı

Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, yoksulluk ve işsizlikle mücadeledeki eksikliklerin suç oranlarını artırdığını belirterek, rant hırsının depremleri daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. İzmir'deki grev konusuna da değindi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.