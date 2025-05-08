FIFA Hakem Atilla Karaoğlan, Trabzonspor-Galatasaray

ATİLLA KARAĞLAN 3. KEZ TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI YÖNETİYOR

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. defa Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşmasını yönetecek. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında bu önemli mücadele, cumartesi günü saat 19.00’da Papara Park’ta gerçekleştirilecek. Maçın yönetiminde Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem olarak ise Batuhan Kolak görev alacak.

KARAOĞLAN’IN TARİHİ MAÇLARI

Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan bu karşılaşmada görev alıyor. Daha önceki maçlarda iki takım da birer kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan bu mücadeler boyunca Karaoğlan, 7 bordo-mavililere, 6 sarı-kırmızılılara olmak üzere toplam 13 kez sarı kartına başvurdu. Şu ana kadar kariyerinde 5 derbi maçı yöneten Sakarya bölgesi hakemi, 2 kez Fenerbahçe – Galatasaray ve Galatasaray – Beşiktaş derbilerini, bir kez de Beşiktaş – Fenerbahçe derbisini yönetti.

17 MAÇLA SEZONA DAMGA VURDU

Bu sezon Trendyol Süper Lig’de Atilla Karaoğlan toplamda 17 maç yönetti. 2024-2025 sezonunda gerçekleşen karşılaşmalar arasında 2’si Galatasaray, 2’si de Trabzonspor olmak üzere bu toplamda 17 maç gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2’şer maç yönetirken, TFF Süper Kupa karşılaşmasında da düdük çaldı. Öne çıkan maçlarda, Atilla Karaoğlan bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki TFF Süper Kupa ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmalarını da yönetti.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇLARI VE SONUÇLARI

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği Trabzonspor – Galatasaray karşılaşmalarının sonuçları ise şu şekilde kaydedildi: 23.01.2022 Galatasaray: 1 – Trabzonspor: 2, 19.08.2023 Galatasaray: 2 – Trabzonspor: 0.