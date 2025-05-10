FIFA, Irkçılık Ceza Limitini Arttırdı

FIFA, IRKÇILIK CEZASINI ARTIRDI

FIFA, futboldaki ırkçılığın azami cezasını 5 kat artırarak 5 milyon İsviçre frangına, yani 233 milyon liraya çıkardı. FIFA’nın bu konudaki açıklamasında, FIFA Konseyi’nin ırkçılıkla mücadele amacıyla saha içi ve dışında aldığı karar sonucunda, “Irkçı taciz vakalarında verilebilecek azami ceza önemli ölçüde arttırıldı ve sınır 5 milyon İsviçre frangı olarak belirlendi” ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ CEZA MİKTARI 1 MİLYON FRANGDI

Futbolda ırkçılığa verilen azami ceza daha önce, yalnızca 1 milyon İsviçre frangı seviyesindeydi. Bu yeni düzenleme, bu tür vakaların ciddi bir şekilde ele alınacağına dair bir adım olarak değerlendiriliyor.