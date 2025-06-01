FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 düzenlenecek

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI PLAY-OFF SONUCU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın play-off karşılaşmasını ABD temsilcisi Los Angeles FC kazandı ve turnuvada yer alacak ekiplerle ilgili detaylar netleşti. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran ile 13 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu. Bu yıl turnuvada 32 takımın katılımıyla yeni bir formatta gerçekleştirileceği belirtildi.

GRUP AŞAMALARI VE ÇEKİLEN KURALAR

Aralık ayında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında gruplar belirlendi. Ancak Meksika kulübü Leon’un disiplin soruşturması sonucu turnuvadan ihraç edilmesiyle Los Angeles FC ile Meksika’nın Club America takımları arasında bir play-off maçı düzenlenmesine karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de formasını giydiği LAFC, 2-1’lik galibiyet alarak turnuvaya katılma hakkını kazandı. Turnuva, 15 Haziran tarihinde Al Ahly ile Inter Miami arasındaki A Grubu mücadelesiyle başlayacak.

KATILIMCI TAKIMLARIN GRUP DAĞILIMI

8 grupta 4 takımın mücadele edeceği turnuvada, grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, sonraki aşamalarda tek maç eleme usulü ile karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda oluşan gruplar şu şekildedir:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)