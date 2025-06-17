FIFA Kulüpler Dünya Kupası ABD’de. F Grubu’nda Fluminense-B.Dortmund Maçı. TRT 1’den canlı izlenebilir. Maç MetLife Stadyumu’nda gerçekleşecek. 17 Haziran’da saat 19:00’da

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI MAÇLARI ABD’DE DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamındaki maçlar, ABD topraklarında sürüyor. F Grubu’nda yer alan Fluminense ile Borussia Dortmund arasında gerçekleşecek müsabaka futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oluyor. Bu önemli karşılaşmanın sonucu, grup sıralamasını net bir şekilde belirleyecek.

FLUMİNENSE-BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fluminense ile Borussia Dortmund arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Maç, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan da izlenebiliyor. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak erişim sağlanabiliyor.

FLUMİNENSE-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANIYOR?

Fluminense ve Borussia Dortmund karşılaşması, 17 Haziran Salı günü saat 19:00’da başlayacak. Bu kritik maç, East Rutherford’da bulunan MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.