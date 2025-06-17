FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ABD’de. FLU: FLUMINENSE, Brezilya Takımıdır

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ABD’DE DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD’de sürüyor. F Grubu’ndaki heyecan verici karşılaşma, Fluminense ve Borussia Dortmund arasında gerçekleşecek. Bu önemli müsabakanın sonucu, grup sıralamasını belirleyecek.

FLU TAKIMI HAKKINDA BİLGİLER

Peki, FLU hangi takım? FLU, Fluminense’nin kısaltmasıdır. Fluminense FC, 1902 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde kurulan bir futbol kulübü. Bu takım, Brezilya’nın önde gelen liglerinden biri olan Série A’da mücadele ediyor. Maçlarını 78.838 kişilik kapasiteye sahip Maracana Stadı’nda oynuyor.