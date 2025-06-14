FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA BÜYÜK HEYECAN
Dünya futbolunun kulüp düzeyinde en prestijli organizasyonlarından biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde toplam 30 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Maçlar, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu yılki turnuva, genişletilmiş formatıyla 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getiriyor.
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK YILDIZLAR
Turnuvada “dünyanın en iyi kulübü” unvanı için kıyasıya mücadelenin yaşanacağı her karşılaşmada Türkiye’yi temsil edecek ünlü oyuncular da sahne alacak. Inter’den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid’den Arda Güler, Juventus’tan Kenan Yıldız, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Porto’dan Deniz Gül, Türkiye’yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle olacak.
MAÇ PROGRAMI DETAYLARI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası içindeki maç takvimi ise şu şekildedir:
15 Haziran Pazar
03.00 Ahly – Inter Miami FC / TRT SPOR
19.00 Bayern Münih – Auckland City / TRT SPOR
22.00 PSG – Atletico Madrid / TRT SPOR
16 Haziran Pazartesi
01.00 Palmeiras – Porto / TRT SPOR
05.00 Botafogo – Seattle Sounders / TRT SPOR
22.00 Chelsea – Los Angeles FC / TRT 1
17 Haziran Salı
01.00 Boca Juniors – Benfica / TRT SPOR
04.00 Flamengo – Esperance ST / TRT SPOR
19.00 Fluminense – Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 River Plate – Urawa Red Diamonds / TRT 1
18 Haziran Çarşamba
01.00 Ulsan HD – Mamelodi Sundowns / TRT SPOR
04.00 Monterrey – Inter / TRT SPOR
19.00 Manchester City – Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid – Al Hilal / TRT 1
19 Haziran Perşembe
01.00 Pachuca – Salzburg / TRT SPOR
04.00 Al Ain – Juventus / TRT SPOR
19.00 Palmeiras – Al Ahly / TRT 1
22.00 Inter Miami – Porto / TRT 1
20 Haziran Cuma
01.00 Seattle Sounders – Atletico Madrid / TRT SPOR
04.00 PSG – Botafogo / TRT SPOR
19.00 Benfica – Auckland City / TRT 1
21.00 Flamengo – Chelsea / TRT 1
21 Haziran Cumartesi
01.00 Los Angeles FC – Esperance ST / TRT SPOR
04.00 Bayern Münih – Boca Juniors / TRT SPOR
19.00 Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 Inter – Urawa Red Diamonds / TRT 1
22 Haziran Pazar
01.00 Fluminense – Ulsan HD / TRT SPOR
04.00 River Plate – Monterrey / TRT SPOR
19.00 Juventus – Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid – Pachuca / TRT 1