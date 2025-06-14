FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA BÜYÜK HEYECAN

Dünya futbolunun kulüp düzeyinde en prestijli organizasyonlarından biri olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu dönemde toplam 30 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Maçlar, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu yılki turnuva, genişletilmiş formatıyla 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getiriyor.

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK YILDIZLAR

Turnuvada “dünyanın en iyi kulübü” unvanı için kıyasıya mücadelenin yaşanacağı her karşılaşmada Türkiye’yi temsil edecek ünlü oyuncular da sahne alacak. Inter’den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid’den Arda Güler, Juventus’tan Kenan Yıldız, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Porto’dan Deniz Gül, Türkiye’yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle olacak.

MAÇ PROGRAMI DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası içindeki maç takvimi ise şu şekildedir:

15 Haziran Pazar

03.00 Ahly – Inter Miami FC / TRT SPOR

19.00 Bayern Münih – Auckland City / TRT SPOR

22.00 PSG – Atletico Madrid / TRT SPOR

16 Haziran Pazartesi

01.00 Palmeiras – Porto / TRT SPOR

05.00 Botafogo – Seattle Sounders / TRT SPOR

22.00 Chelsea – Los Angeles FC / TRT 1

17 Haziran Salı

01.00 Boca Juniors – Benfica / TRT SPOR

04.00 Flamengo – Esperance ST / TRT SPOR

19.00 Fluminense – Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 River Plate – Urawa Red Diamonds / TRT 1

18 Haziran Çarşamba

01.00 Ulsan HD – Mamelodi Sundowns / TRT SPOR

04.00 Monterrey – Inter / TRT SPOR

19.00 Manchester City – Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid – Al Hilal / TRT 1

19 Haziran Perşembe

01.00 Pachuca – Salzburg / TRT SPOR

04.00 Al Ain – Juventus / TRT SPOR

19.00 Palmeiras – Al Ahly / TRT 1

22.00 Inter Miami – Porto / TRT 1

20 Haziran Cuma

01.00 Seattle Sounders – Atletico Madrid / TRT SPOR

04.00 PSG – Botafogo / TRT SPOR

19.00 Benfica – Auckland City / TRT 1

21.00 Flamengo – Chelsea / TRT 1

21 Haziran Cumartesi

01.00 Los Angeles FC – Esperance ST / TRT SPOR

04.00 Bayern Münih – Boca Juniors / TRT SPOR

19.00 Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 Inter – Urawa Red Diamonds / TRT 1

22 Haziran Pazar

01.00 Fluminense – Ulsan HD / TRT SPOR

04.00 River Plate – Monterrey / TRT SPOR

19.00 Juventus – Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid – Pachuca / TRT 1