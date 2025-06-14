FIFA Kulüpler Dünya Kupası Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın heyecanı kapıda. Avrupa’nın ünlü takımlarının da yer alacağı bu turnuva, 15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla birlikte ilk defa oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 farklı şehirde gerçekleşecek.

İLK MAÇ ELMENİ MÜCADELE

Turnuvanın açılış maçı, Mısır temsilcisi El Ahli ile MLS ekibi Inter Miami arasında olacak. Bu heyecan dolu mücadele, 15 Haziran Pazar günü Türkiye Saati ile 03.00’te Hard Rock Stadyumu’nda yapılacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.