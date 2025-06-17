FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ABD’DE SÜRÜYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD’de devam ediyor. F Grubu’nda yer alan Fluminense ile Borussia Dortmund’un karşılaşması, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Bu önemli mücadele, grup sıralamasını belirleyen unsurlardan biri olacak.

FLUMINENSE’NİN KÖKENİ VE TANITIMI

Fluminense FC, 1902 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulüp, ülkesinin en üst düzey futbol ligi olan Série A’da mücadele ediyor. Fluminense, maçlarını 78.838 kişi kapasiteli Maracana Stadı’nda oynuyor. Bu durum, kulübün önemli bir tarih ve kültüre sahip olduğunu gösteriyor.