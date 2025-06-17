Haberler

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ABD’DE SÜRÜYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları ABD’de devam ediyor. F Grubu’nda yer alan Fluminense ile Borussia Dortmund’un karşılaşması, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Bu önemli mücadele, grup sıralamasını belirleyen unsurlardan biri olacak.

FLUMINENSE’NİN KÖKENİ VE TANITIMI

Fluminense FC, 1902 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Kulüp, ülkesinin en üst düzey futbol ligi olan Série A’da mücadele ediyor. Fluminense, maçlarını 78.838 kişi kapasiteli Maracana Stadı’nda oynuyor. Bu durum, kulübün önemli bir tarih ve kültüre sahip olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

TCSG-87 Gemisi, Ziyarete Açılacak

TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, 43. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Atakum Çobanlı İskelesi'nde halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaret saatleri 10.00 - 17.00 arası.
Haberler

Felipe Melo Futbolu Bıraktı, Teşekkür Etti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Ancak, takımın yıldız oyuncusu Melo'nun sahada olmaması merak konusu. Futbol kariyerini sonlandırmış olabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.