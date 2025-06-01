FIFA Kulüpler Dünya Kupası Haziran’da

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE KUPA HEYECANI

Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yapılacak. Bu yıl, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 32 takımın katıldığı yeni bir formatla düzenleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilen kura ile gruplar belirlenirken, Meksika’dan Leon ekibi, disiplin soruşturması sonucunda turnuvanın dışına çıkarıldı. Bunun üzerine, ABD’nin Los Angeles FC takımı ile Meksika’nın Club America takımlarının play-off oynamasına karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de yer aldığı LAFC, 2-1’lik skorla play-off’u kazanarak turnuvaya katılma hakkı elde etti.

TURNUVA PROGRAMI VE FORMAT

Turnuva, 15 Haziran’da Al Ahly ile Inter Miami arasında gerçekleşecek A Grubu maçıyla başlayacak. 8 grup halinde dört takımla oynanacak olan bu turnuvada, takımlar birer maç yapacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, sonraki aşamada tek maç eleme usulü ile mücadele edecek.

GRUP DAĞILIMLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki grup dağılımı şu şekildedir:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD);

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD);

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz);

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD);

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika);

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika);

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri);

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika).