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FIFA Kulüpler Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

YENİ FORMATTAKİ FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI KADROSU

Yeni düzenlemeyle birlikte gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alacak Real Madrid, kadrosunu duyurdu. Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte geleceği sorgulanan milli futbolcumuz Arda Güler, bu kadroda kendine yer bulabiliyor.

REAL MADRID’İN KADROSU AÇIKLANDI

Real Madrid’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosu şu şekilde belirlendi: Kaleci pozisyonunda Courtois, Lunin, Fran Gonzalez ve Sergio Mestre bulunuyor. Savunma hattında ise Carvajal, Militao, Alaba, Arnold, Vazquez, García, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea ve Aguado yer alıyor. Orta sahada Camavinga, Valverde, Ceballos, Modric, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Chema, Víctor Munoz ve Martin görev alacak. Forvet hattında ise Endrick, Vinicius Junior, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo ve Brahim bulunuyor.

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