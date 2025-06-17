FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Beraberlik

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI’NDA GOLSÜZ BERABERE BİTTİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın ilk hafta mücadelesinde Fluminense ve Borussia Dortmund, golsüz bir şekilde berabere kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen bu turnuvada, ilk hafta karşılaşmaları devam ediyor. New York’taki Metlife Stadyumu’nda yapılan bu maçta, Brezilya’nın Fluminense takımı, Almanya’nın Borussia Dortmund takımıyla karşı karşıya geldi. Özbek hakem Ilgiz Tantashev’in yönettiği bu müsabakada, her iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyerek maçı 0-0’lık eşitlikle tamamladı.

DORTMUND VE FLUMINENSE’İN GELECEK MAÇLARI

Borussia Dortmund, Kulüpler Dünya Kupası F Grubu kapsamındaki ikinci maçında 21 Haziran tarihinde Güney Afrika takımı Mamelodi Sundowns ile karşılaşacak. Fluminense ise o gün Ulsan Hyundai ile mücadele edecek.