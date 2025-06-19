FİFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Juventus Kazandı

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI G GRUBU MAÇINA DAMGA VURDU

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’ndaki ilk karşılaşmada, İtalya’nın Juventus takımı ile Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ain takımı Audi Field Stadyumu’nda bir araya geldi. Juventus, bu mücadeleyi oldukça etkileyici bir performansla 5-0’lık skorla kazanarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.

JUVENTUS’TAN MUHTEŞEM GOL YAĞMURU

Mücadelede Juventus’un gollerini 11. ve 45+4. dakikalarda Kolo Muani, 21. ve 58. dakikalarda Francisco Conceicao, 31. dakikada ise Kenan Yıldız kaydetti. Özellikle milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 31. dakikada uzak mesafeden attığı harika golle takımının skorunu 3-0’a taşıyarak dikkat çekti. Bu sonuçla Juventus, önemli bir galibiyet elde ederek gruptaki yarışta avantaj sağlayan bir konumda bulundu.