FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda PSG Kazandı

MAÇIN DETAYLARI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu’nun açılış karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Atletico Madrid ile karşılaştı. Rose Bowl’da gerçekleşen karşılaşmayı PSG, 4-0’lık net bir skorla kazandı. Galibiyete imza atan goller ise 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee tarafından atıldı.

ATLETICO MADRID’İN SORUNLARI

Atletico Madrid, 58. dakikada Julian Alvarez’in kaydettiği golü VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle kaybetti. Ayrıca, 78. dakikada Clement Lenglet’in kırmızı kart görmesiyle beraber, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla PSG turnuvaya 3 puanla başladı, Atletico Madrid ise ilk maçında puan elde edemedi.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Grubun ilerleyen maçlarında PSG, Botafogo ile yüzleşecekken, Atletico Madrid ise MLS ekibi Seattle Sounders ile 3 puan için mücadele verecek. Bu karşılaşmalar, takımların turnuvadaki konumlarını belirlemek açısından önemli olacak.