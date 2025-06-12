FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yaklaşıyor

ARDANIN REAL MADRİD MACERASI SÜRECEK

Real Madrid’in 2023 yılında Fenerbahçe’den transfer ettiği Arda Güler, kısa bir tatilin ardından Los Blancos formasıyla yeniden sahalara dönüş için gün sayıyor. Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunu açıklarken, Türkiye A Millî Takımı’nın 20 yaşındaki yıldız futbolcusunun da kadroda yer aldığını duyurdu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Carlo Ancelotti yönetiminde Real Madrid formasıyla istediği kadar süreyi alamadı. Bu durum, genç oyuncunun geleceği hakkında bazı soru işaretleri oluşturdu. Geçtiğimiz sezon, Arda Güler toplam 43 maça çıkarak beş gol atıp dokuz asist gerçekleştirdi ve böylece 14 gole doğrudan katkı sağladı.

XABI ALONSO İLE YENİ BİR DÖNEM

Millî futbolcu, yeni sezon için oldukça umutlu. İspanya’da çıkan haberlere göre, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun Arda Güler’i Carlo Ancelotti’ye göre daha fazla sahaya süreceği öngörülüyor. Bu durum, Arda’nın Real Madrid’deki kariyerinin şekillenmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.