FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarın Başlıyor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI YENİ FORMATLA BAŞLIYOR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yarın yapılacak maçlarla yeni formatı ile başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan, Türkiye saati ile 03:00’te gerçekleştirilecek Al Ahly – Inter Miami karşılaşması ile başlayacak. Bu yıl turnuvaya 32 takım katılacak ve format değişikliği yaşandı. Aralık ayında çekilen kuralar ile gruplar belirlendi. Turnuvada milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Salih Uçan ve Deniz Gül de yer alacak.

GRUP MÜCADELELERİ VE ELEME AŞAMASI

Turnuvada yer alan takımlar 8 grupta 4 takımla mücadele edecek. Her grup, takımların birer maç yapması ile ilerleyecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulü ile karşılaşacak.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM

İspanyol takımı Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı 5 kez kazanarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında şampiyon olmayı başardı. Barcelona bu turnuvada 3 kez şampiyonken, Bayern Münih ve Corinthians 2’şer kez kupayı kazandı. Son olarak 2023 yılında Manchester City, Fluminense’yi 4-0 yenerek kupayı kazandı.

GRUP YERLEŞİMLERİ VE MAÇ PROGRAMI

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda gruplar şu şekilde belirlenmiş durumda:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)

Yarın oynanacak maçlar Türkiye saati ile şu şekilde planlanmış:

03:00 Al Ahly – Inter Miami

19:00 Bayern Münih – Auckland City

22:00 Paris Saint-Germain – Atletico Madrid