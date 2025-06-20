FIFA Kulüpler Kupası 2025 Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup karşılaşmaları hız kesmeden sürüyor. 20 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Benfica ile Auckland City arasındaki heyecan verici maç, futbolseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Bu önemli karşılaşma, Orlando’daki Inter&Co Stadyumu’nda gerçekleşecek ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

AUCKLAND CITY FUTBOLCULARI NE İŞ YAPIYOR?

Auckland City takımının mevcut kadro değeri 4,58 milyon euro olarak belirleniyor. Takım oyuncuları arasında farklı meslek gruplarına mensup isimler dikkat çekiyor. Emlak danışmanları, yatırım danışmanları ve satış temsilcileri, Auckland City futbolcuları arasında yer alıyor. Çoğunluğu amatör olan bu futbolcular, bazıları yıllık izinlerini alarak bu uluslararası turnuvaya katılarak mücadele ediyor.