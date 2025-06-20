Haberler

FIFA Kulüpler Kupası 2025 Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 GRUP MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup karşılaşmaları hız kesmeden sürüyor. 20 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Benfica ile Auckland City arasındaki heyecan verici maç, futbolseverler tarafından canlı olarak izlenebilecek. Bu önemli karşılaşma, Orlando’daki Inter&Co Stadyumu’nda gerçekleşecek ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

AUCKLAND CITY FUTBOLCULARI NE İŞ YAPIYOR?

Auckland City takımının mevcut kadro değeri 4,58 milyon euro olarak belirleniyor. Takım oyuncuları arasında farklı meslek gruplarına mensup isimler dikkat çekiyor. Emlak danışmanları, yatırım danışmanları ve satış temsilcileri, Auckland City futbolcuları arasında yer alıyor. Çoğunluğu amatör olan bu futbolcular, bazıları yıllık izinlerini alarak bu uluslararası turnuvaya katılarak mücadele ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Rams Başakşehir, Onur Bulut’u transfer etti

Başakşehir, Beşiktaş'tan Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, transferle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Haberler

Benfica Auckland City Canlı Yayın Bilgisi

Benfica ile Auckland City'nin karşılaşması canlı yayınla izlenebilir. Taraftarlar, maçı kesintisiz izlemek için hangi kanaldan yayınlandığını araştırıyor. Maç detayları merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.