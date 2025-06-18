FIFA Kulüpler Kupası 2025 Devam Ediyor

FIFA KULÜPLER KUPASI 2025 MAÇ TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçlarının yayın akışı TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Özellikle futbolseverlerin merakla beklediği Manchester City ile Wydad arasındaki karşılaşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren canlı olarak yayınlanacak. Bu heyecan verici mücadeleyi kaçırmamak için futbol tutkunları ekran başında yerini alacak.

AMRABAT KİMDİR? GALATASARAY DENEYİMİ

Wydad’da oynayan Amrabat, Galatasaray’da forma giyen Nordin Amrabat mı? Sorusunu yanıtlamak gerekirse; evet, Wydad’daki Amrabat, Galatasaray’da oynamış olan Nordin Amrabat’tır. 31 Mart 1987 tarihinde Hollanda’nın Naarden şehrinde doğan Noureddine Amrabat, futbola doğduğu yerin takımlarından De Zuidvogels’da başlamıştır. Gerek bireysel yetenekleri gerekse takım performansıyla Hollanda’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Amrabat, Ajax’ın futbol akademisine transfer olsa da, A takıma yükselememesi üzerine tekrar De Zuidvogels’a geri dönmüştür. Çok fazla forma şansı bulamamışsa da Huizen takımında gördüğü destekle önemli bir çıkış yakalar. Bu süreçte ikinci lig ekiplerinden Almere City’e transfer olarak 2006-07 sezonunda başarılı bir sezon geçirir ve rakip fileleri 14 kez havalandırır.

GALATASARAY TRANSFER SÜRECİ

Hollandalı oyuncu, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer almasına rağmen, görüşmeler kısa sürede olumsuz sonuçlanmıştır. Nihayetinde 12 Temmuz 2012’de Galatasaray, Kayserispor ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Galatasaray, Amrabat için Kayserispor’a 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir.

Amrabat, 2007-2010 yılları arasında Hollanda U-21 millî takımı ile mücadele ettikten sonra, 2008 Pekin Olimpiyatları’nda yer alacak aday kadroya alınmış ama turnuvaya katılamamıştır. 2009 yılında ise Hollanda A2 takımına çağrılmış ve burada 1 maçta 1 gol kaydetmiştir. FIFA’nın kural değişikliği ile Fas millî futbol takımı forması giymeye başlamış, Erik Gerets ile daha çok şans bulmuştur. Amrabat, 13 Kasım 2011 tarihindeki Kamerun karşısında ilk millî golünü atmıştır. Ayrıca, 2012 yılında Fas millî takımının Olimpiyat kadrosuna da dahil edilmiştir.